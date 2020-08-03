Венесуэльская оппозиция отказалась участвовать в парламентских выборах

Основные оппозиционные партии Венесуэлы отказались участвовать в парламентских выборах, намеченных на начало декабря текущего года.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы отказались участвовать в парламентских выборах, намеченных на начало декабря текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политические силы, выступающие против президента Николаса Мадуро, сообщили в обнародованном в воскресенье совместном заявлении.

"Исчерпав все силы как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы добиться конкурентных выборов, на которых было бы обеспечено уважение суверенной воли народа, мы, демократические политические организации Венесуэлы, сообщаем народу страны и международному сообществу, что мы единогласно решили не участвовать в электоральном мошенничестве, организованном режимом Мадуро", - указывается в документе. Заявление подписали 27 партий, в их число вошли представленные в настоящее время в парламенте "Народная воля", "Демократическое действие" и "Справедливость прежде всего".