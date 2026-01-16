Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 02:00
    Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что отдала президенту США Дональду Трампу свою награду.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, Мачадо сказала журналистам у Капитолия США, что подарила Д. Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

    "Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе", - сказала оппозиционерка Венесуэлы.

    Нобелевская премия мира Дональд Трамп Мария Корина Мачадо
    Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Trampa Nobel sülh mükafatını verib

    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

