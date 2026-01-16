Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что отдала президенту США Дональду Трампу свою награду.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Мачадо сказала журналистам у Капитолия США, что подарила Д. Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

"Народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, медаль Нобелевской премии мира, за признание его уникальной преданности нашей свободе", - сказала оппозиционерка Венесуэлы.