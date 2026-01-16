Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Trampa Nobel sülh mükafatını verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Venesuelanın müxalifət lideri və Nobel sülh mükafatı laureatı Mariya Korina Maçado mükafatını ABŞ Prezidenti Donald Trampa verdiyini açıqlayıb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Maçado ABŞ-də Kapitoli qarşısında jurnalistlərə Nobel sülh mükafatı medalını Donald Trampa təqdim etdiyini bildirib.

    "Bolivar xalqı Vaşinqtonun varisinə, azadlığımıza göstərdiyi misilsiz sədaqətinin tanınması üçün Nobel sülh mükafatı medalını qaytarır", - Venesuela müxalifətinin lideri bildirib.

