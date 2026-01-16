Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Trampa Nobel sülh mükafatını verib
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 02:10
Venesuelanın müxalifət lideri və Nobel sülh mükafatı laureatı Mariya Korina Maçado mükafatını ABŞ Prezidenti Donald Trampa verdiyini açıqlayıb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Maçado ABŞ-də Kapitoli qarşısında jurnalistlərə Nobel sülh mükafatı medalını Donald Trampa təqdim etdiyini bildirib.
"Bolivar xalqı Vaşinqtonun varisinə, azadlığımıza göstərdiyi misilsiz sədaqətinin tanınması üçün Nobel sülh mükafatı medalını qaytarır", - Venesuela müxalifətinin lideri bildirib.
Son xəbərlər
02:53
İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı anbarlarına zərbələr endiribDigər ölkələr
02:33
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzur məsələsində İsrail və İran faktoru nəyi dəyişir?Daxili siyasət
02:10
Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Trampa Nobel sülh mükafatını veribDigər ölkələr
01:55
İranın XİN başçısı ilə BMT-nin baş katibi arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
01:36
Tramp Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado ilə görüşüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
01:28
İraqlı siyasətçi İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü barədə danışıbDigər ölkələr
01:06
ŞƏT-in baş katibi İrandakı terror aktlarını pisləyibRegion
00:49
ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı hər iki-üç həftədən bir görüşəcəkDigər ölkələr
00:19