Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пять инвестфондов требуют от правительства Венесуэлы досрочно погасить бонды и выплатить проценты после очередного пропуска платежа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

Речь идет о евробондах на 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2034 году. Венесуэла не выплатила в срок по ним 140 миллионов долларов.

Отмечается, что, согласно закону, страна обязана выполнить эти требования незамедлительно, но, вероятнее всего, выплат не будет, и начнется многолетняя судебная тяжба.

Этот шаг может спровоцировать аналогичные требования и со стороны других инвесторов. Всего в обращении находится гособлигаций на 60 миллиардов долларов.