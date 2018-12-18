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    Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Пять инвестфондов требуют от правительства Венесуэлы досрочно погасить бонды и выплатить проценты после очередного пропуска платежа. 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

    Речь идет о евробондах на 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2034 году. Венесуэла не выплатила в срок по ним 140 миллионов долларов.

    Отмечается, что, согласно закону, страна обязана выполнить эти требования незамедлительно, но, вероятнее всего, выплат не будет, и начнется многолетняя судебная тяжба.

    Этот шаг может спровоцировать аналогичные требования и со стороны других инвесторов. Всего в обращении находится гособлигаций на 60 миллиардов долларов.

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