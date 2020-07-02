Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза

Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу.

Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным решение властей боливарианской республики выслать посла ЕС Исабель Педросу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в тексте заявления на сайте ЕС

"Правительство Венесуэлы приняло решение признать недействительным решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Исабель Бриланте Педроса, глава делегации Европейского союза в Каракасе, была объявлена ​​персоной нон-грата".

Как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

"Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы. Венесуэла не будет выполнять решение об объявлении посла ЕС персоной нон грата", - написал Стано в Twitter.