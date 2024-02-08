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Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо

Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо Венесуэла решительно осудила планы увеличения нефтедобычи компании ExxonMobil на спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 06:36
Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо

Венесуэла решительно осудила планы увеличения нефтедобычи компании ExxonMobil на спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.

Как передает Report, об этом сообщила Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на свой странице в соцсети X.

"Венесуэла отвергает заявление президента филиала ExxonMobil Гайаны Алистера Раутледжа", который заявил о бурении новых скважин на неделимитированном морском шельфе Венесуэлы и Гайаны.

"Эта энергетическая, транснациональная корпорация не только подрывает суверенитет Гайаны, управляет высшими органами власти этой страны, но и намерена защищать свои незаконные операции в море на предстоящих к делимитации участках при военной поддержке США и соучастии Гайаны", - указала Родригес. Она подчеркнула, что действия ExxonMobil нарушают совместную декларацию, заключенную в декабре 2023 года по территориальному спору вокруг Гайаны-Эссекибо президентами Венесуэлы Николасом Мадуро и Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.

"Венесуэла не остановится в защите Эссекибо и будет отстаивать свои права при любых обстоятельствах", - заявила Родригес.

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