Венесуэла четко выразила свою правду перед миром, заявил Мадуро

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Венесуэла на Совете безопасности ООН энергично и четко выразила свою правду перед миром, заявил президент страны Николас Мадуро в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Слова министра иностранных дел Хорхе Арреаса – это слова министра иностранных дел свободной и суверенной нации, которая никогда не будет подчинена прихотям и замыслам любой империи. Венесуэла выразила с уважением, энергично и четко свою правду перед миром. Мы продолжаем побеждать!", - отметил президент.

Во время выступления в ООН глава МИД Венесуэлы отверг критику и выступления против страны. Он также заявил, что Венесуэла по-прежнему готова к диалогу с США.