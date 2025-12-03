Великобритания выделит £10 млн на восстановление энергосистемы Украины

Великобритания выделяет £10 млн ($13,2 млрд) на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер в Брюсселе.

По ее словам, российские удары в минувшие выходные вновь привели к масштабным отключениям электричества в Украине, в результате этого сотни тысяч людей остались без света.

"Именно поэтому сегодня я объявляю о дополнительных £10 млн от Великобритании для помощи в ремонте энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.

Купер также подчеркнула, что НАТО остается основой безопасности Великобритании, а страны альянса подтверждают поддержку Украины и курса на прочный и справедливый мир, связанный с безопасностью Европы.