Великобритания выделит £10 млн на восстановление энергосистемы Украины
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 13:11
Великобритания выделяет £10 млн ($13,2 млрд) на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер в Брюсселе.
По ее словам, российские удары в минувшие выходные вновь привели к масштабным отключениям электричества в Украине, в результате этого сотни тысяч людей остались без света.
"Именно поэтому сегодня я объявляю о дополнительных £10 млн от Великобритании для помощи в ремонте энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.
Купер также подчеркнула, что НАТО остается основой безопасности Великобритании, а страны альянса подтверждают поддержку Украины и курса на прочный и справедливый мир, связанный с безопасностью Европы.
