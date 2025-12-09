Великобритания ввела новые санкции против РФ

Великобритания расширила санкционный список по России.

Как передает Report, об этом сообщает правительство страны.

В обновленный перечень включены философ Александр Дугин и военно-аналитический центр "Рыбарь" вместе с его руководителем Михаилом Звинчуком.

Кроме того, под рестрикции попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также брюссельские информационные ресурсы "Голос" и Euromore.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов, если они будут обнаружены.