Великобритания ввела новые санкции против РФ

    • 09 декабря, 2025
    • 20:04
    Великобритания расширила санкционный список по России.

    Как передает Report, об этом сообщает правительство страны.

    В обновленный перечень включены философ Александр Дугин и военно-аналитический центр "Рыбарь" вместе с его руководителем Михаилом Звинчуком.

    Кроме того, под рестрикции попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также брюссельские информационные ресурсы "Голос" и Euromore.

    Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов, если они будут обнаружены.

    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib
    UK expands list of Russia sanctions
