Великобритания ввела новые санкции против РФ
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 20:04
Великобритания расширила санкционный список по России.
Как передает Report, об этом сообщает правительство страны.
В обновленный перечень включены философ Александр Дугин и военно-аналитический центр "Рыбарь" вместе с его руководителем Михаилом Звинчуком.
Кроме того, под рестрикции попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также брюссельские информационные ресурсы "Голос" и Euromore.
Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов, если они будут обнаружены.
