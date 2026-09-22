Великобритания впервые запустила торпеду с беспилотного аппарата

Великобритания впервые осуществила запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата.

Как передает Report со ссылкой на The i Paper, испытательный запуск состоялся на прошлой неделе с 12-метрового беспилотного подводного аппарата Excalibur. По данным издания, аппарат водоизмещением около 19 тонн способен преодолевать до 1 тыс. морских миль и автономно находиться под водой до пяти суток. Он был построен в Плимуте.

Характеристики запущенной торпеды не приводятся. Она разработана США и Австралией и предназначена для уничтожения кораблей и подводных лодок.

Испытательный пуск провели Великобритания и США. Как отмечает The i Paper, это первый случай, когда одна из этих стран запустила торпеду с беспилотного подводного аппарата, а не с пилотируемой подводной лодки.