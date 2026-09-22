İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Böyük Britaniya ilk dəfə pilotsuz qurğudan torpedo buraxılışı həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 05:27
    Böyük Britaniya ilk dəfə pilotsuz qurğudan torpedo buraxılışı həyata keçirib

    Böyük Britaniya ilk dəfə pilotsuz sualtı qurğudan ağır torpedonun buraxılışını həyata keçirib.

    "Report" "The i Paper" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, sınaq buraxılışı ötən həftə 12 metrlik "Excalibur" pilotsuz sualtı qurğusundan baş tutub.

    Nəşrin məlumatına görə, sututumu təxminən 19 ton olan qurğu min dəniz milinədək məsafə qət edə və suyun altında beş sutkayadək avtonom şəkildə qala bilir.

    Buraxılan torpedonun xüsusiyyətləri qeyd olunmayıb. O, ABŞ və Avstraliya tərəfindən hazırlanıb və gəmilərin, eləcə də sualtı qayıqların məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

    Sınaq buraxılışını Böyük Britaniya və ABŞ həyata keçirib. "The i Paper" qeyd edir ki, bu həmin ölkələrdən birinin torpedonu idarəolunan sualtı qayıqdan deyil, pilotsuz sualtı qurğudan buraxdığı ilk haldır.

    Böyük Britaniya Sualtı qurğu Torpedo
    Великобритания впервые запустила торпеду с беспилотного аппарата

    Son xəbərlər

    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    19:46

    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti