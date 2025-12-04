Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России, добавив в него еще 12 позиций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.

В список вошли 11 физических лиц и одна организация.

В этот раз санкции были введены в отношении главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Также в список попали три сотрудника управления и еще восемь россиян.

Британские власти утверждают, что в санкционный лист попали три офицера Главного разведывательного управления (ГРУ), которые "ответственны за организацию враждебной деятельности в Украине и по всей Европе".