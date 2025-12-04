Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 17:03
    Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России

    Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России, добавив в него еще 12 позиций.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.

    В список вошли 11 физических лиц и одна организация.

    В этот раз санкции были введены в отношении главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Также в список попали три сотрудника управления и еще восемь россиян.

    Британские власти утверждают, что в санкционный лист попали три офицера Главного разведывательного управления (ГРУ), которые "ответственны за организацию враждебной деятельности в Украине и по всей Европе".

    Великобритания Россия санкционный список расширение санкций
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib
    Elvis

    Лента новостей