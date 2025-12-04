İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:11
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib

    Böyük Britaniya hökuməti Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirərək daha 12 mövqe əlavə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin bəyanatında bildirilir.

    Siyahıya 11 fiziki şəxs və bir təşkilat daxil edilib.

    Bu dəfə sanksiyalar Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş İdarəsinə qarşı tətbiq edilib. Siyahıya həmçinin idarənin üç əməkdaşı və daha səkkiz rusiyalı daxil edilib.

    Britaniya hakimiyyəti bildirir ki, sanksiya siyahısına Baş Kəşfiyyat İdarəsinin üç zabiti də əlavə edilib və onlar "Ukraynada və bütün Avropa üzrə düşmənçilik fəaliyyətinin təşkilinə cavabdehdirlər".

