Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"

Великобритания продлила срок действия генеральной лицензии, позволяющей болгарским дочерним компаниям российского "Лукойла" проводить операции в стране до 14 февраля 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Соединенного Королевства.

Лицензия была дополнительно распространена на компании Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Ранее, 14 ноября, аналогичные исключения получили Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

Британский Минфин отметил, что временные лицензии позволяют болгарским предприятиям "Лукойла" продолжать деятельность в Великобритании, несмотря на введенные санкции против российской компании.