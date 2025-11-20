Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 20:04
Великобритания продлила срок действия генеральной лицензии, позволяющей болгарским дочерним компаниям российского "Лукойла" проводить операции в стране до 14 февраля 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Соединенного Королевства.
Лицензия была дополнительно распространена на компании Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Ранее, 14 ноября, аналогичные исключения получили Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.
Британский Минфин отметил, что временные лицензии позволяют болгарским предприятиям "Лукойла" продолжать деятельность в Великобритании, несмотря на введенные санкции против российской компании.
Последние новости
20:40
Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в ИспанииИндивидуальные
20:20
Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войныДругие страны
20:15
Каллас: Любое мирное соглашение по Украине должно получить поддержку Киева и ЕСДругие страны
20:11
Фото
Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерствоБизнес
20:04
Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"Другие страны
20:02
Председатель ПА ОБСЕ: Встреча парламентариев Азербайджана и Армении говорит о поддержке мирного процессаВнешняя политика
19:59
Меджнун Мамедов: Баку и Рига готовятся подписать 6 документов о расширении сотрудничестваВнешняя политика
19:58
Фото
Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
19:50