    Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 20:04
    Великобритания продлила срок действия генеральной лицензии, позволяющей болгарским дочерним компаниям российского "Лукойла" проводить операции в стране до 14 февраля 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Соединенного Королевства.

    Лицензия была дополнительно распространена на компании Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bunker Bulgaria. Ранее, 14 ноября, аналогичные исключения получили Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas.

    Британский Минфин отметил, что временные лицензии позволяют болгарским предприятиям "Лукойла" продолжать деятельность в Великобритании, несмотря на введенные санкции против российской компании.

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

