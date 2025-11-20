İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 20:34
    Britaniya Lukoylun Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Böyük Britaniya Rusiyanın "Lukoyl" şirkətinin Bolqarıstandakı törəmə müəssisələrinə ölkədə fəaliyyət göstərməyə imkan verən ümumi lisenziyanın müddətini 14 fevral 2026-cı ilədək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Sanksiyalarının İcra İdarəsi məlumat yayıb.

    Lisenziya əlavə olaraq "Lukoil Aviation Bulgaria" və "Lukoil Bunker Bulgaria" şirkətlərinə də şamil olunub. Daha əvvəl, noyabrın 14-də, oxşar istisnalar "Lukoil Bulgaria" və "Lukoil Neftochim Burgas" şirkətlərinə tətbiq edilmişdi.

    Britaniya Maliyyə Nazirliyi qeyd edib ki, müvəqqəti lisenziyalar Rusiya şirkətinə qarşı tətbiq olunmuş sanksiyalara baxmayaraq, Bolqarıstandakı "Lukoyl" müəssisələrinin Böyük Britaniyada fəaliyyətini davam etdirməsinə imkan verir.

    Böyük Britaniya şirkət "Lukoyl" Bolqarıstan
    Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"

    Son xəbərlər

    21:46
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:35
    Video

    Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"

    ASK
    21:34

    WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın sablya növü üzrə qılıncoynadanları qızıl medal qazanıblar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:19
    Foto

    Azərbaycan və İsrail hökumətləri arasında Birgə Komissiyanın növbəti Protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    20:50
    Foto

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlib

    Komanda
    20:39

    Zelenski ABŞ-dən müharibənin həllinə dair plan layihəsini alıb

    Digər ölkələr
    20:34

    Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti