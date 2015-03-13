 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Великобритания подала заявку на вступление в Азиатский банк

    Она стала первой западной страной, подавшей заявку на членство в Азиатском банке

    Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Великобритания стала первой западной страной, подавшей заявку на членство в создаваемом под руководством Китая Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си. 

    Министр финансов Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для Британии и Азии, которая позволит им вместе расти и развиваться, вкладывая деньги в совместные проекты.

    О создании Азиатского банка было объявлено в прошлом году. Его учредителями выступили Китай и ещё 20 стран Азии (в том числе Казахстан).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi