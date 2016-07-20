Великобритания отказалась от председательства в Совете ЕС в 2017 году

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Великобритания отказалась от председательства в Совете Европейского Союза во второй половине 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министр Великобритани Тереза Мэй проинформировала об этом решении президента Совета ЕС Дональда Туска в телефонном разговоре", - сообщили в канцелярии.

Согласно действующему графику, Великобритания должна возглавить Совет Европейского союза на шесть месяцев, начиная с 1 июля 2017 года.