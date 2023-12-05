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Великобритания намерена снизить приток легальных иммигрантов

Великобритания намерена снизить приток легальных иммигрантов Великобритания ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 06:40
Великобритания намерена снизить приток легальных иммигрантов

Великобритания ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год.

Как передает Report, об этом, выступая в Палате общин британского парламента, объявил глава МВД страны Джеймс Клеверли.

"Мой план обеспечит крупнейшее в истории сокращение показателя чистой миграции - около 300 тыс. человек, въехавших в Соединенное Королевство в прошлом году, не смогли бы этого сделать, будь он принят раньше. Я иду на решительные меры, чтобы остановить резкий рост числа выдаваемых рабочих виз и принять жесткие меры против тех, кто стремится воспользоваться нашим гостеприимством", - заявил Клеверли.

Предложения Клеверли, которые должны вступить в силу в январе, предполагают 50-процентное увеличение минимальной зарплаты, которую работодатель в Великобритании должен выплачивать сотруднику-иностранцу, претендующему на рабочую визу. Эта сумма вырастет с 26,3 тыс. фунтов (33,2 тыс. долларов США) до 38,7 тыс. фунтов (48,9 тыс. долларов США) в год, тем самым значительно ограничив возможности привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Исключение будет сделано для представителей нескольких дефицитных профессий, включая младших медицинских работников и сиделок.

При этом родственники работников сферы ухода за престарелыми и инвалидами лишатся возможности получить визу иждивенца. Приезжать в страну вместе с супругами и детьми-иждивенцами не смогут и учащиеся вузов, за исключением тех, кто получает последипломное образование. По словам Клеверли, слишком часты ситуации, когда родственники трудовых мигрантов и студентов не работают в Великобритании, при этом пользуясь медицинскими и другими услугами. Беспокойство у общественности, по словам Клеверли, также вызывает нехватка мест в школах и детских садах, отчасти связанная с избытком иммигрантов в стране.

Британские власти также намерены привлечь дополнительные 1,3 млрд фунтов (1,64 млрд долларов США) в год на финансирование Национальной службы здравоохранения, на две трети увеличив размер медицинского сбора, взимаемого с получателей рабочих и студенческих виз.

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