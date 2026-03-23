Великобритания экстренно поставит партнерам ЗРК для отражения атак Ирана

    Великобритания в экстренном режиме направит ближневосточным партнерам зенитно-ракетные комплексы ближнего действия, предназначенные для противодействия иранским атакам.

    Как передает Report, об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, отвечая на вопросы руководителей комитетов Палаты общин (нижняя палата).

    "Мы в ускоренном режиме осуществляем развертывание зенитно-ракетных систем ближнего действия на территории Бахрейна. Данный вопрос был поднят в экстренном порядке на протяжении прошедших выходных. Аналогичные меры предпринимаются нами в отношении Кувейта и Саудовской Аравии", - заявил он.

    Стармер также отметил, что ракеты, запущенные Ираном в сторону совместной британо-американской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не достигли своей цели.

    "Две ракеты не достигли Диего-Гарсия", - подчеркнул глава британского правительства.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

