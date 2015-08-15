​Великобритания будет пресекать попытки проникновения мигрантов-нелегалов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Великобритания будет продолжать пресекать попытки незаконного проникновения в страну мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Как сообщает Report, об этом в субботу в радиоэфире корпорации Би-Би-Си заявил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Великобритания всегда была одной из самых щедрых стран в Европе, дающей людям убежище. Но мы не должны позволять им врываться сюда незаконно. Многие приезжают в Европу в поисках лучшей жизни - это экономические мигранты и они хотят попасть в Великобританию нелегально, поэтому британский народ и лично я хотим обеспечить безопасность наших границ, не позволив попасть в страну без разрешения", - сказал он.

По словам британского премьера, меры по противодействию наплыву мигрантов не являются "бесчеловечными". Кэмерон также напомнил, что из госбюджета были выделены значительные средства на операции по спасению мигрантов в Средиземном море, а также на стабилизацию ситуации в тех странах, которые являются источником этой проблемы.