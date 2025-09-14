Ведущий профсоюз фермеров Франции призвал к манифестациям по всей стране

Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране 25 сентября.

Как передает Report, об этом президент профсоюз Арно Руссо сказал в интервью журналу Journal du Dimanche.

"FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами в пятницу, 25 сентября, по всей Франции", - заявил он.

Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров, отмечает издание.

В FNSEA заявили AFP, что 25 сентября фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы найти не соответствующие (нормам – ред.) продукты. По данным агентства, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.