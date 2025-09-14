İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 14 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Fransanın aparıcı fermerlər birliyi ümummilli nümayişlərə çağırır

    Fransa fermerlərinin aparıcı həmkarlar ittifaqlarından biri olan Fermerlər İttifaqlarının Milli Federasiyası (FNSEA) üzvlərini sentyabrın 25-də ölkə boyu nümayiş keçirməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu federasiyasının prezidenti Arno Russo "Journal du Dimanche" jurnalına müsahibəsində deyib.

    "Cümə günü bütün Fransada genişmiqyaslı aksiya təşkil etmək qərarına gəldik", - o bildirib. 

    Qeyd olunub ki, FNSEA Avropa İttifaqı ilə Cənubi Amerika Ümumi Bazarının (MERCOSUR) razılaşmasına razılaşmasına, ABŞ-nin tariflərinə və fransız fermerlərinin gözləntilərinə cavab verməyən standartlara uyğun malların idxalına etiraz etmək niyyətindədir.

    FNSEA-dan AFP-yə bildirib ki, sentyabrın 25-də fermerlər etiraz etmək və standartlara cavab verməyən məhsullar aşkarlamaq üçün böyük mağazalara gedə bilərlər.

