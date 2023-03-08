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Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии Ведется подготовка к встрече министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.
Другие страны
8 марта 2023 г. 14:09
Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Ведется подготовка к встрече министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Гусейном Амирабдуллахианом в Анкаре.

Министр напомнил, что несколько месяцев назад состоялась встреча министров обороны и руководителей спецслужб Турции, России и Сирии: «Иран тоже хочет участвовать в этом формате. Мы не относимся к этому отрицательно, потому что цель известна. Поэтому, кто хочет внести свой вклад в этот формат, может присоединиться. Мы также проинформировали об этом Россию».

М.Чавушоглу сообщил, что ведется подготовка к четырехсторонней встрече министров иностранных дел с участием Ирана: «На следующей неделе в Москве будут обсуждаться технические вопросы. Затем состоится встреча министров в удобное для всех время».

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Версия на английском языке Preparation for meeting of foreign ministers of Türkiye, Russia, Iran, and Syria underway 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Rusiya, İran və Suriya XİN başçılarının görüşünə hazırlıq görülür

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