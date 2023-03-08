Ведется подготовка к встрече глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Ведется подготовка к встрече министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Ведется подготовка к встрече министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Гусейном Амирабдуллахианом в Анкаре.

Министр напомнил, что несколько месяцев назад состоялась встреча министров обороны и руководителей спецслужб Турции, России и Сирии: «Иран тоже хочет участвовать в этом формате. Мы не относимся к этому отрицательно, потому что цель известна. Поэтому, кто хочет внести свой вклад в этот формат, может присоединиться. Мы также проинформировали об этом Россию».

М.Чавушоглу сообщил, что ведется подготовка к четырехсторонней встрече министров иностранных дел с участием Ирана: «На следующей неделе в Москве будут обсуждаться технические вопросы. Затем состоится встреча министров в удобное для всех время».