Вечеринка в США обернулась стрельбой: Есть погибшие, подозреваемый в розыске

Вечером субботы, 20 сентября 2025 года, в городе Нашуа (штат Нью-Гемпшир, США) произошла стрельба в престижном загородном клубе Sky Meadow Country Club.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АР.

Около 19:30 по местному времени в престижном клубе Sky Meadow Country Club раздались выстрелы. Это примерно в 70 километрах (45 миль) к северо-западу от Бостона, сразу за границей с Массачусетсом.

Очевидцы сообщают, что посетители в панике покидали помещение, а администрация заведения вызвала полицию и скорую помощь.

По данным полиции штата Нью-Гэмпшир несколько человек погибли от огнестрельных ранений. Также местные власти подтвердили, что все раненые получили медицинскую помощь, но детали об их точном количестве и тяжести ранений не разглашаются.

Полиция также сообщила, что видеонаблюдение подтвердило наличие одного стрелка, и именно эту личность полиции удалось быстро задержать.

Во время поисков была организована масштабная спецоперация. Соседний город Данстейбл (штат Массачусетс) даже объявил приказ "оставаться на месте", чтобы обезопасить население во время розыска вероятного нападающего.

Сейчас правоохранительные органы Нью-Гемпшира совместно с полицией Массачусетса и федеральными агентствами выясняются обстоятельства стрельбы и мотив нападавшего.

Событие стало неожиданным потрясением для спокойного города Нашуа, известного как тихое место для проживания и отдыха и подобные инциденты здесь случаются крайне редко.

Sky Meadow Country Club считается престижным заведением, где обычно проходят вечеринки, свадьбы и спортивные мероприятия.