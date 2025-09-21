ABŞ-də toya silahlı hücum olub, ölən və yaralılar var

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    ABŞ-nin Nyu-Hempşir ştatında silahlı şəxs toyun keçirildiyi kənd klubuna girərək insanlara atəş açıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Güllədən və atışmadan sonra yaranan xaosda xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    İnsanlara atəş açan şəxs saxlanılıb, hazırda polis onun məqsədini və silahlının konkret olaraq kimisə hədəfə alıb-almadığını müəyyənləşdirir.

