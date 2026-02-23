Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрд

    • 23 февраля, 2026
    • 20:22
    Расходы на послевоенное восстановление Украины могут составить около $588 млрд в течение 10 лет.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе, подготовленном совместно Всемирным банком, ООН, Еврокомиссией и правительством Украины.

    Из документа следует, что по оценкам на 31 декабря 2025 года полная стоимость восстановления Украины составит почти $588 млрд в течение 10 лет. Эта сумма почти в три раза превышает номинальный ВВП Украины за 2025 год, отмечается в докладе.

    В документе приводятся оценки, согласно которым расходы на восстановление в транспортной сфере могут составить $96 млрд, в области энергетики - около $91 млрд, в жилищной сфере - около $90 млрд, в торговой и промышленной сферах - более $63 млрд, в сельскохозяйственной отрасли - свыше $55 млрд.

    При этом на разминирование может потребоваться до $28 млрд, отмечают авторы доклада.

