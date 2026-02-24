На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 24 февраля, 2026
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Физули, от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Самеда Вургуна;
16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.