    Инфраструктура
    • 24 февраля, 2026
    • 08:24
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    15. Улица Физули, от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Самеда Вургуна;

    16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Лента новостей