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Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов

​Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов из-за коронавируса

Собор Святого Петра будет закрыт для туристов до 3 апреля в рамках принятых в Италии мер по сдерживанию коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении. 

Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.

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