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    Ватикан пообещал молиться за Трампа

    Мы будем молиться, чтобы бог просветил его и дал сил для служения своей стране

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Ватикан будет молиться за избранного президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    «Мы будем молиться, чтобы бог просветил его и дал сил для служения своей стране, а также на благо процветания и мира во всем мире. Я думаю, что сегодня каждый должен работать над тем, чтобы изменить ситуацию в мире, который находится в серьезном конфликте», — сказал госсекретарь Римско-католической церкви Пьетро Паролин.

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