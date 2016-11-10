Ватикан пообещал молиться за Трампа

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Ватикан будет молиться за избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Мы будем молиться, чтобы бог просветил его и дал сил для служения своей стране, а также на благо процветания и мира во всем мире. Я думаю, что сегодня каждый должен работать над тем, чтобы изменить ситуацию в мире, который находится в серьезном конфликте», — сказал госсекретарь Римско-католической церкви Пьетро Паролин.