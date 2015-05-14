Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Ватикан официально признал Палестину как государство и намерен в ближайшее время подписать с ней первый договор.

Как передает Report со ссылкой на AFP, соглашение, работа над текстом которого была завершена накануне, регулирует деятельность католической церкви на палестинских территориях.

В этом документе палестинская сторона впервые называется государством. Как пояснил глава пресс-службы Святого престола Федерико Ломбарди, де-факто Ватикан признал Палестину еще в 2013 году, когда автономия получила статус наблюдателя при ООН.

Израиль уже выразил разочарование решением Ватикана. В израильском МИДе заявили, что подобный шаг не будет способствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Израиль изучит соглашение, после чего предпримет дальнейшие шаги. Между тем в субботу, 16 мая, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас должен прибыть в Ватикан, где встретится с папой римским Франциском.