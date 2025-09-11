Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

США могут заключить торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

Глава ведомства напомнил, что до 2022 года количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов США.

"Думаю, что мы разберемся с этим (с торговой сделкой - ред.), когда Индия перестанет покупать российскую нефть", - сказал он.