    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 20:46
    Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

    США могут заключить торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

    Глава ведомства напомнил, что до 2022 года количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов США.

    "Думаю, что мы разберемся с этим (с торговой сделкой - ред.), когда Индия перестанет покупать российскую нефть", - сказал он.

