İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Vaşinqton: Hindistanla razılaşma yalnız onların Rusiyadan neft almağı dayandırması halında mümkündür

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 00:13
    Vaşinqton: Hindistanla razılaşma yalnız onların Rusiyadan neft almağı dayandırması halında mümkündür

    Hindistan Rusiya neftini almağı dayandırsa, ABŞ onunla ticarət müqaviləsi bağlaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu CNBC telekanalına müsahibəsində ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Latnik deyib.

    Latnik xatırladıb ki, 2022-ci ilə qədər Hindistanda Rusiya neftinin miqdarı cəmi 1 % idisə, hazırda ABŞ-nin tarifləri səbəbindən bu göstərici 40 % təşkil edir.

    "Düşünürəm ki, bunu (ticarət müqaviləsini – red.) Hindistan Rusiya neftini almağı dayandıranda həll edəcəyik", - o deyib.

    ABŞ Hindistan Rusiya ticarət müqaviləsi
    Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФ

    Son xəbərlər

    00:19

    NATO PA-nın 160-a yaxın nümayəndə və eksperti Ermənistana səfər edəcək

    Region
    00:13

    Vaşinqton: Hindistanla razılaşma yalnız onların Rusiyadan neft almağı dayandırması halında mümkündür

    Digər ölkələr
    00:11
    Video

    Qərbi Azərbaycana qayıdış hüququnun təmin edilməsi asanlaşdı - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:47

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni futbolçu transfer edib

    Futbol
    23:44

    BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Qətərə zərbələrini pisləyib

    Digər ölkələr
    23:23

    ABŞ senatoru: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Mərkəzi Asiya üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    23:10

    Braziliyanın keçmiş prezidenti Bolsonaru sui-qəsddə təqsirli bilinib

    Digər ölkələr
    23:01

    "Barselona" sabiq futbolçusunu məşqçilər korpusuna dəvət edib

    Futbol
    22:57

    Makron: Polşaya üç "Rafale" qırıcı təyyarəsi göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti