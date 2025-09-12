Vaşinqton: Hindistanla razılaşma yalnız onların Rusiyadan neft almağı dayandırması halında mümkündür
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 00:13
Hindistan Rusiya neftini almağı dayandırsa, ABŞ onunla ticarət müqaviləsi bağlaya bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu CNBC telekanalına müsahibəsində ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Latnik deyib.
Latnik xatırladıb ki, 2022-ci ilə qədər Hindistanda Rusiya neftinin miqdarı cəmi 1 % idisə, hazırda ABŞ-nin tarifləri səbəbindən bu göstərici 40 % təşkil edir.
"Düşünürəm ki, bunu (ticarət müqaviləsini – red.) Hindistan Rusiya neftini almağı dayandıranda həll edəcəyik", - o deyib.
