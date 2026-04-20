    Вашингтон работает над продлением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 19:36
    Власти США предпринимают усилия по продлению режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщил спикер парламента Ливана Набих Берри саудовской газете Al-Sharq Al-Awsat.

    По его словам, американская сторона работает над тем, чтобы продлить действующее перемирие, которое было установлено ранее на ограниченный срок. При этом условия возможного продления срока и позиции сторон по этому вопросу официально не раскрываются.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

