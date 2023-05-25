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Вашингтон одобрил сделку по передаче Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

Вашингтон одобрил сделку по передаче Украине ЗРК NASAMS на $285 млн Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине передвижного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS норвежского производства.
Другие страны
25 мая 2023 г. 04:39
Вашингтон одобрил сделку по передаче Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине передвижного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS норвежского производства.

Как передает Report, об этом сообщило американское оборонное ведомство.

Кроме самого комплекса Вашингтон намерен передать Киеву и все необходимое сопутствующее оборудование. Общая сумма предполагаемой сделки составит около $285 млн.

Пентагон считает, что поставка NASAMS будет служить целям и интересам США в сфере национальной безопасности, так как военная помощь предоставляется партнеру Вашингтона, который поддерживает "политическую стабильность и экономический прогресс в Европе".

В американском Минобороны отметили, что приобретение и эффективное использование комплекса Украиной, испытывающей "срочную потребность в наращивании вооружений", укрепит ее возможности для защиты от российских ракетных и авиационных ударов.

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