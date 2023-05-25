Вашингтон одобрил сделку по передаче Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине передвижного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS норвежского производства.
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Кроме самого комплекса Вашингтон намерен передать Киеву и все необходимое сопутствующее оборудование. Общая сумма предполагаемой сделки составит около $285 млн.
Пентагон считает, что поставка NASAMS будет служить целям и интересам США в сфере национальной безопасности, так как военная помощь предоставляется партнеру Вашингтона, который поддерживает "политическую стабильность и экономический прогресс в Европе".
В американском Минобороны отметили, что приобретение и эффективное использование комплекса Украиной, испытывающей "срочную потребность в наращивании вооружений", укрепит ее возможности для защиты от российских ракетных и авиационных ударов.