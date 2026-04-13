Вашингтон обсуждает с Джакартой доступ к индонезийскому небу для ВВС

Индонезия и США ведут переговоры о возможном предоставлении американской военной авиации доступа к индонезийскому воздушному пространству.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Минобороны США.

Ранее иностранные медиа писали, что Вашингтон настаивает на получении круглосуточного доступа для своих самолетов, а президент Прабово Субианто якобы уже дал на это согласие.

В индонезийском Минобороны подчеркнули, что вопрос остается на стадии обсуждения, а любые договоренности должны строго учитывать суверенитет страны и соответствовать ее законодательству.

Ожидается, что министр войны США Пит Хегсет в понедельник обсудит эту тему на встрече со своим индонезийским коллегой Сджафри Шамсуддином.