Вашингтон обсуждает с Джакартой доступ к индонезийскому небу для ВВС
- 13 апреля, 2026
- 11:59
Индонезия и США ведут переговоры о возможном предоставлении американской военной авиации доступа к индонезийскому воздушному пространству.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Минобороны США.
Ранее иностранные медиа писали, что Вашингтон настаивает на получении круглосуточного доступа для своих самолетов, а президент Прабово Субианто якобы уже дал на это согласие.
В индонезийском Минобороны подчеркнули, что вопрос остается на стадии обсуждения, а любые договоренности должны строго учитывать суверенитет страны и соответствовать ее законодательству.
Ожидается, что министр войны США Пит Хегсет в понедельник обсудит эту тему на встрече со своим индонезийским коллегой Сджафри Шамсуддином.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33