    Вашингтон обсуждает с Джакартой доступ к индонезийскому небу для ВВС

    • 13 апреля, 2026
    • 11:59
    Вашингтон обсуждает с Джакартой доступ к индонезийскому небу для ВВС

    Индонезия и США ведут переговоры о возможном предоставлении американской военной авиации доступа к индонезийскому воздушному пространству.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Минобороны США.

    Ранее иностранные медиа писали, что Вашингтон настаивает на получении круглосуточного доступа для своих самолетов, а президент Прабово Субианто якобы уже дал на это согласие.

    В индонезийском Минобороны подчеркнули, что вопрос остается на стадии обсуждения, а любые договоренности должны строго учитывать суверенитет страны и соответствовать ее законодательству.

    Ожидается, что министр войны США Пит Хегсет в понедельник обсудит эту тему на встрече со своим индонезийским коллегой Сджафри Шамсуддином.

    Соединенные Штаты Америки (США) Пит Хегсет ВВС США Прабово Субианто Индонезия
