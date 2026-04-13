    ABŞ İndoneziyanın hava məkanına hərbi təyyarələri üçün giriş əldə etmək istəyir

    • 13 aprel, 2026
    • 12:25
    ABŞ İndoneziyanın hava məkanına hərbi təyyarələri üçün giriş əldə etmək istəyir

    ABŞ hərbi aviasiyasının İndoneziyanın hava məkanına mümkün girişinin təmin edilməsi barədə bu ölkə ilə danışıqlar aparır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bundan əvvəl xarici media yazırıb ki, Vaşinqton öz təyyarələri üçün sutkaboyu girişin əldə olunmasında təkid edir, Prezident Prabovo Subianto isə guya artıq buna razılıq verib.

    İndoneziyanın Müdafiə Nazirliyində vurğulanıb ki, məsələ müzakirə mərhələsində qalır, hər hansı bir razılaşma isə ölkənin suverenliyini ciddi şəkildə nəzərə almalı və onun qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır.

    Gözlənilir ki, ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bazar ertəsi indoneziyalı həmkarı Scafri Şamsuddinlə görüşündə bu mövzunu müzakirə edəcək.

    ABŞ İndoneziya Pit Heqset Prabovo Subianto
    Вашингтон обсуждает с Джакартой доступ к индонезийскому небу для ВВС

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti