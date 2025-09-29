Вандалы осквернили посольство Чехии в Москве, Прага требует компенсацию

Неизвестные изрисовали нецензурными надписями фасад здания посольства Чехии в Москве, Прага готовит ноту протеста и требует компенсации.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил спикер МИД Чехии Даниэль Драке.

По его словам, неизвестные нанесли на стены здания две крупные надписи на чешском языке, являющиеся вульгарными эквивалентами названий мужских и женских половых органов.

Кроме того, злоумышленники распылили зеленую краску из бутылки с надписью оскорбительного характера в адрес Чехии.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что посол Даниэль Коштовал лично вручит российскому МИД ноту протеста.

Прага намерена требовать от Москвы предоставления информации о задержании виновных и компенсации ущерба.

"Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за имущественный ущерб. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность дипломатических миссий. Это нападение неприемлемо", – заявил Липавский.