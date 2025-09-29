Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Вандалы осквернили посольство Чехии в Москве, Прага требует компенсацию

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 14:58
    Вандалы осквернили посольство Чехии в Москве, Прага требует компенсацию

    Неизвестные изрисовали нецензурными надписями фасад здания посольства Чехии в Москве, Прага готовит ноту протеста и требует компенсации.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил спикер МИД Чехии Даниэль Драке.

    По его словам, неизвестные нанесли на стены здания две крупные надписи на чешском языке, являющиеся вульгарными эквивалентами названий мужских и женских половых органов.

    Кроме того, злоумышленники распылили зеленую краску из бутылки с надписью оскорбительного характера в адрес Чехии.

    Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что посол Даниэль Коштовал лично вручит российскому МИД ноту протеста.

    Прага намерена требовать от Москвы предоставления информации о задержании виновных и компенсации ущерба.

    "Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за имущественный ущерб. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность дипломатических миссий. Это нападение неприемлемо", – заявил Липавский.

    Чехия Россия нота протеста
    Çexiyanın Moskva səfirliyinin binası vandalların hücumuna məruz qalıb
    Vandals deface Czech embassy building in Moscow, Prague demands compensation

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    Другие
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Другие
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей