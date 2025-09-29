İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Çexiyanın Moskva səfirliyinin binası vandalların hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:09
    Çexiyanın Moskva səfirliyinin binası vandalların hücumuna məruz qalıb

    Naməlum şəxslər Çexiyanın Moskvadakı səfirliyinin fasadına senzuradan kənar yazılar yazıblar, Praqa etiraz notası hazırlayır və kompensasiya tələb edir.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çexiya XİN-in sözçüsü Daniel Drake məlumat verib.

    Bundan əlavə, onlar yaşıl boya ilə Çexiyaya qarşı təhqiredici məzmunlu yazı yazıblar.

    Çexiya XİN başçısı Yan Lipavski bildirib ki, səfir Daniel Koştoval Rusiya XİN-ə etiraz notasını şəxsən təqdim edəcək.

    Praqa Moskvadan təqsirkarların saxlanılması və dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə məlumat tələb etmək niyyətindədir.

    "Biz saxlanılan şəxslər haqqında məlumat və əmlaka dəymiş ziyana görə kompensasiya tələb edəcəyik. Hər bir dövlət diplomatların müdafiəsini və diplomatik missiyaların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bu hücum qəbuledilməzdir", - Y. Lipavski bildirib.

    Вандалы осквернили посольство Чехии в Москве, Прага требует компенсацию
    Vandals deface Czech embassy building in Moscow, Prague demands compensation

    Son xəbərlər

    16:08

    Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçib

    Ekologiya
    16:06

    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    16:04

    Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"

    İKT
    16:03

    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    16:03

    Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    16:02
    Foto

    III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    16:01
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    15:57

    AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti