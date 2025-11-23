Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    • 23 ноября, 2025
    • 12:59
    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    Китай расширит импорт высококачественной аграрной продукции из Таджикистана и будет поощрять китайские компании инвестировать в эту страну.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Душанбе.

    Он сообщил своему таджикскому коллеге Сироджиддину Мухриддину, что Китай останется "заслуживающим доверия и надежным партнером" для Таджикистана. Ван И также поблагодарил Таджикистан за твердую поддержку ключевых интересов Китая, в том числе по Тайваню.

    "Китай и Таджикистан будут углублять сотрудничество, расширять разработку минеральных ресурсов и укрепят безопасность путем проведения двусторонних совместных патрулей.

    Напомним, что 22 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял главу МИД Китая. Рахмон, отметил, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана. В этом контексте внимание было уделено вопросам расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества в рамках всестороннего стратегического партнерства.

    Было отмечено, что за 10 месяцев 2025 года объем двусторонней торговли превысил 2 млрд долларов. Отмечалось, что сегодня экономическое сотрудничество КНР и Таджикистана охватывает такие стратегически важные отрасли экономики, как промышленность, особенно горнодобывающая, а также транспорт, энергетика и сельское хозяйство.

    Стороны выразили намерение расширить сотрудничество в областях цифровой экономики, искусственного интеллекта и внедрения "зеленых" технологий. Также была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в увеличении номенклатуры и объемов экспорта аграрной продукции на китайский рынок.

