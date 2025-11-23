İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 13:23
    Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədir

    Çin Tacikistandan yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalını genişləndirəcək və şirkətlərini bu ölkəyə investisiya qoymağa təşviq edəcək.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bunu Çin xarici işlər naziri Van İ Düşənbəyə səfəri zamanı bəyan edib.

    O, tacik həmkarı Sirojiddin Muhriddinə bildirib ki, Çin Tacikistan üçün "etibarlı və güvənilən tərəfdaş" olaraq qalacaq. Van İ həmçinin Tayvan məsələsində Çinin əsas maraqlarına göstərdiyi möhkəm dəstəyə görə Tacikistana təşəkkür edib.

    "Çin və Tacikistan əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, mineral resursların işlənməsini genişləndirəcək və ikitərəfli birgə patrullar vasitəsilə təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcək", – deyə o vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, 22 noyabrda Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon Van İni qəbul edib. Rəhmon qeyd edib ki, Çin Tacikistanın əsas ticarət-iqtisadi və investisiya tərəfdaşlarından biridir. Bu kontekstdə hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində çoxşaxəli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə diqqət yetirilib.

    Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin 10 ayı ərzində ikitərəfli ticarətin həcmi 2 milyard dollardan çox olub. Hazırda Çin və Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq sənaye, xüsusilə dağ-mədən sənayesi, həmçinin nəqliyyat, energetika və kənd təsərrüfatı kimi strateji əhəmiyyətli sahələri əhatə edir.

    Tərəflər rəqəmsal iqtisadiyyat, süni intellekt və "yaşıl" texnologiyaların tətbiqi sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətlərini ifadə ediblər. Tacikistanın kənd təsərrüfatı məhsullarının Çin bazarına ixracının nomenklaturasını və həcmini artırmaqda maraqlı olduğu da vurğulanıb.

    Çin Tacikistan sənaye
    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном
    China to boost trade, investment with Tajikistan, Wang says

    Son xəbərlər

    14:17

    "Formula 1" pilotları cəzalandırılıblar

    Formula 1
    14:06
    Foto

    Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilib

    ASK
    13:59

    COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilib

    Xarici siyasət
    13:54

    Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    13:51

    "FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq

    Futbol
    13:39

    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Digər
    13:24

    "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildi

    Xarici siyasət
    13:23

    Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti