Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 21:24
Принцип Генеральной Ассамблеи ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен
Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрайберга на боковом мероприятии "Многосторонность на распутье: вызовы и путь к миру", организованном Центром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Она отметила, что этот принцип имеет большое значение.
"Именно поэтому Генеральная Ассамблея должна оставаться органом, имеющим решающее значение в структуре Организации Объединённых Наций. Структура Совета Безопасности ООН, состоящая из пяти постоянных членов с правом вето, неправильна", - добавила она.
