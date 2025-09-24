Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 21:24
    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Принцип Генеральной Ассамблеи ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрайберга на боковом мероприятии "Многосторонность на распутье: вызовы и путь к миру", организованном Центром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Она отметила, что этот принцип имеет большое значение.

    "Именно поэтому Генеральная Ассамблея должна оставаться органом, имеющим решающее значение в структуре Организации Объединённых Наций. Структура Совета Безопасности ООН, состоящая из пяти постоянных членов с правом вето, неправильна", - добавила она.

    Международный центр Низами Гянджеви Генассамблея ООН Вайра Вике-Фрайберга
    Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır

    Последние новости

    21:32

    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Бизнес
    21:24

    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Другие страны
    21:17

    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Другие страны
    21:09

    Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрах

    В регионе
    21:09

    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Командные
    21:06

    Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:03

    Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

    В регионе
    20:59

    Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    20:52

    Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

    Другие страны
    Лента новостей