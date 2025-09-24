Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

Принцип Генеральной Ассамблеи ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрайберга на боковом мероприятии "Многосторонность на распутье: вызовы и путь к миру", организованном Центром в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Она отметила, что этот принцип имеет большое значение.

"Именно поэтому Генеральная Ассамблея должна оставаться органом, имеющим решающее значение в структуре Организации Объединённых Наций. Структура Совета Безопасности ООН, состоящая из пяти постоянных членов с правом вето, неправильна", - добавила она.