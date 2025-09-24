Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır
- 24 sentyabr, 2025
- 21:04
BMT Baş Assambleyasının təməl prinsipi ondan ibarətdir ki, hər millətin səsi eşidilməli və nəzərə alınmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqa BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində mərkəzin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yolayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
O, bu prinsipin çox vacib olduğunu bildirib.
"Baş Assambleya buna görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının strukturları daxilində həlledici əhəmiyyəti olan orqan kimi qalmalıdır. BMT-nin 5 daimi veto hüququna malik üzvü olan Təhlükəsizlik Şurasının strukturu düzgün deyil", - o əlavə edib.
