İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:04
    Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır

    BMT Baş Assambleyasının təməl prinsipi ondan ibarətdir ki, hər millətin səsi eşidilməli və nəzərə alınmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqa BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində mərkəzin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yolayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    O, bu prinsipin çox vacib olduğunu bildirib.

    "Baş Assambleya buna görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının strukturları daxilində həlledici əhəmiyyəti olan orqan kimi qalmalıdır. BMT-nin 5 daimi veto hüququna malik üzvü olan Təhlükəsizlik Şurasının strukturu düzgün deyil", - o əlavə edib.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Вайра Вике-Фрейберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Son xəbərlər

    21:21

    Haitidə PUA hücumu nəticəsində səkkiz uşaq ölüb, altısı yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:13

    Gürcüstan Milli Bankının nümayəndələri təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycana səfər edib

    Biznes
    21:11

    Mirzoyan və Barro Nyu Yorkda Ermənistan-Fransa əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    Region
    21:08

    Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:06

    "Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb

    Energetika
    21:04

    Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır

    Digər ölkələr
    20:59

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib

    Komanda
    20:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin əksəriyyəti xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    20:36

    Eylata PUA düşməsi nəticəsində 20 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti