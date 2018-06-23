В Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В результате покушения на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в городе Булавайо пострадали восемь человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади.

Как передает Report, также пострадал министр по вопросам окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири.

***19:13

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проводил митинг в рамках своей предвыборной кампании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Herald.

На митинге присутствовали тысячи людей, по неподтвержденным данным, есть пострадавшие, но их количество и состояние пока неизвестны. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован, говорится в сообщении.

"Президент Мнангагва не был ранен и находится в государственной резиденции в Булавайо. Ведется расследование, общественности будет представлена более подробная информация. За последние пять лет было несколько покушений на жизнь президента", — заявил пресс-секретарь Мнангагвы Джордж Чарамба (George Charamba), слова которого приводит издание.

Уточняется, что несколько членов охраны VIP-персон получили ранения. По неподтвержденным данным, вице-президент страны Кембо Мохади (Kembo Mohadi) получил ранение в ногу, также был ранен министр окружающей среды, воды и климата. По данным газеты, в местную больницу доставили двух высокопоставленных чиновников, чьи имена не называются.