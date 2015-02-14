В Женеве согласован официальный проект глобального соглашения по изменению климата

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Семидневные переговоры по изменению климата в Женеве завершились разработкой единого проекта глобального соглашения, который станет основой для дальнейших переговоров. Как сообщает Report cо ссылкой на центр новостей ООН, новое глобальное соглашение по изменению климата должно быть одобрено в декабре этого года в Париже и вступить в законную силу к 2020 году.

Руководитель секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигейрос приветствовала конструктивный подход и оперативную работу участников переговоров, которые прошли на этой неделе в Женеве.

В ходе переговоров обсуждались положения проекта соглашения, которые касаются смягчения последствий потепления, адаптации, финансирования и обмена технологиями.

"…мы достигли цели, которая стояла перед нами на этой сессии, а именно – перейти от неформального чернового варианта к официальному тексту, который станет основой для дальнейших переговоров, призванных привести к парижской встрече", - заявила Кристиана Фигейрос.

Следующий раунд переговоров состоится в июне в Бонне.