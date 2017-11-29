В Женеве начинается новый раунд переговоров по Сирии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Женеве начался новый раунд переговоров по Сирии, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура накануне в Женеве провел переговоры с "комитетом по переговорам" сирийской оппозиции, что ознаменовало собой возобновление процесса политического урегулирования сирийской проблемы, прерванного более четырех месяцев назад.

В заявлении делегации сирийской оппозиции, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что она готова к участию в прямых переговорах с делегацией сирийского правительства в ходе нынешнего раунда.

Сирийское правительство уже известило ООН о своем решении направить делегацию для участия в предстоящем раунде мирных переговоров. Стаффан де Мистура подтвердил получение такой информации, добавив, что делегация сирийского правительства прибудет в Женеву сегодня.

Стаффан де Мистура в интервью Синьхуа заявил, что 29 ноября в ходе встречи с делегацией сирийского правительства он намерен ознакомиться с их позицией по вопросу проведения прямых переговоров с делегацией оппозиции. По словам спецпредставителя, если условия не созреют, то нынешний раунд переговоров будет по-прежнему проводиться через посредника.

Стаффан де Мистура также выразил надежду на то, что участвующие в переговорах стороны не будут выдвигать предварительных условий, а проявят достаточную искренность и политическую волю, чтобы уменьшить разногласия, приумножить консенсус и содействовать скорейшему политическому урегулированию сирийской проблемы.