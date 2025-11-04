В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон
- 04 ноября, 2025
- 12:52
В Пакистане 12 человек пострадали в результате взрыва газового баллона, прогремевшего в подвале здании Верховного суда.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанское Samaa.tv.
Согласно информации, инцидент произошел во время ремонта центральной системы кондиционирования в подвале здания суда.
Все пострадавшие - рабочие, занимавшиеся обслуживанием оборудования. Они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое, а у техника по обслуживанию кондиционеров диагностированы ожоги 80% поверхности тела.
Взрыв также вызвал панику среди сотрудников суда - сильная ударная волна сотрясла здание, вынудив судей, адвокатов и работников покинуть помещения.
Причины взрыва выясняются.
По информации властей, помещение подвала, где произошел инцидент, используется как служебное кафе для сотрудников Верховного суда.