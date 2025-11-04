Pakistanda Ali Məhkəmənin binasında qaz balonu partlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:03
    Pakistanda Ali Məhkəmə binasının zirzəmisində qaz balonunun partlaması nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" "Samaa.tv"yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə məhkəmə binasının zirzəmisində mərkəzi kondisioner sisteminin təmiri zamanı baş verib.

    Bildirlib ki, yaralılar ən yaxın tibb müəssisələrinə çatdırılıblar.

    Partlayış həm də məhkəmə əməkdaşları arasında təşviş yaradıb - güclü zərbə dalğası binanı silkələyib.

    Partlayışın səbəbləri araşdırılır.

    Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, hadisənin baş verdiyi zirzəmi sahəsi Ali Məhkəmə əməkdaşları üçün xidməti kafe kimi istifadə olunur.

