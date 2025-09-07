В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск
- 07 сентября, 2025
- 02:30
В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.
"Четверо пострадавших были госпитализированы, еще11 получают амбулаторное лечение" - отметил он.
По данным властей, атака была осуществлена с использованием беспилотников, в результате чего повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, пострадали несколько многоэтажных и частных домов, были выбиты окна, повреждены балконы.
Кроме того, огонь охватил детский сад, площадь пожара составила около 80 м², он распространился на соседние строения. Пожары были оперативно ликвидированы подразделениями экстренных служб.
На месте происшествия продолжаются работы по оценке масштабов разрушений и оказанию необходимой помощи пострадавшим.