В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск

В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

"Четверо пострадавших были госпитализированы, еще11 получают амбулаторное лечение" - отметил он.

По данным властей, атака была осуществлена с использованием беспилотников, в результате чего повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, пострадали несколько многоэтажных и частных домов, были выбиты окна, повреждены балконы.

Кроме того, огонь охватил детский сад, площадь пожара составила около 80 м², он распространился на соседние строения. Пожары были оперативно ликвидированы подразделениями экстренных служб.

На месте происшествия продолжаются работы по оценке масштабов разрушений и оказанию необходимой помощи пострадавшим.