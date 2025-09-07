Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 02:30
    В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск

    В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали 15 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

     "Четверо пострадавших были госпитализированы, еще11 получают амбулаторное лечение" - отметил он.

    По данным властей, атака была осуществлена с использованием беспилотников, в результате чего повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, пострадали несколько многоэтажных и частных домов, были выбиты окна, повреждены балконы.

    Кроме того, огонь охватил детский сад, площадь пожара составила около 80 м², он распространился на соседние строения. Пожары были оперативно ликвидированы подразделениями экстренных служб.

    На месте происшествия продолжаются работы по оценке масштабов разрушений и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb

    02:30

