Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb
- 07 sentyabr, 2025
- 02:51
Rusiya hərbçilərinin Ukraynanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Zaporojye Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov məlumat verib.
"Zərərçəkənlərdən 4-ü xəstəxanaya yerləşdirilib, daha 11 nəfər ambulator müalicə alır", - o qeyd edib.
Hakimiyyət orqanları rəsmilərinin məlumatına görə, hücum pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə həyata keçirilib, nəticədə yaşayış binalarına və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. O cümlədən, bir neçə çoxmərtəbəli və fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib, pəncərələr sökülüb, eyvanlara ziyan dəyib.
Bundan əlavə, alov uşaq bağçasını əhatə edib, yanğının sahəsi təxminən 80 m² olub, qonşu tikililərə keçib. Yanğınlar təcili yardım xidmətləri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.
Hadisə yerində dağıntının miqyasının qiymətləndirilməsi və zərərçəkənlərə lazımi yardımın göstərilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.