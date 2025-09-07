İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb

    • 07 sentyabr, 2025
    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb

    Rusiya hərbçilərinin Ukraynanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Zaporojye Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov məlumat verib.

    "Zərərçəkənlərdən 4-ü xəstəxanaya yerləşdirilib, daha 11 nəfər ambulator müalicə alır", - o qeyd edib.

    Hakimiyyət orqanları rəsmilərinin məlumatına görə, hücum pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə həyata keçirilib, nəticədə yaşayış binalarına və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. O cümlədən, bir neçə çoxmərtəbəli və fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib, pəncərələr sökülüb, eyvanlara ziyan dəyib.

    Bundan əlavə, alov uşaq bağçasını əhatə edib, yanğının sahəsi təxminən 80 m² olub, qonşu tikililərə keçib. Yanğınlar təcili yardım xidmətləri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.

    Hadisə yerində dağıntının miqyasının qiymətləndirilməsi və zərərçəkənlərə lazımi yardımın göstərilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

    В Запорожье пострадали 15 человек в результате атаки российских войск

