В Западной Австралии в связи со стрельбой арестованы пять человек
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 09:27
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В Западной Австралии пять человек арестованы в связи со стрельбой, в результате которой погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Местная полиция сообщила о том, что в экстренные службы поступил вызов о стрельбе недалеко от города Джералдтон, расположенного в 370 км к северу от Перта. Прибыв на место, они обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением.
Его доставили в больницу с серьезными травмами, не представляющими угрозы для жизни, а полиция выпустила предупреждение об опасности и начала обыск местности.
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