В Западной Австралии в связи со стрельбой арестованы пять человек

В Западной Австралии пять человек арестованы в связи со стрельбой, в результате которой погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Местная полиция сообщила о том, что в экстренные службы поступил вызов о стрельбе недалеко от города Джералдтон, расположенного в 370 км к северу от Перта. Прибыв на место, они обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением.

Его доставили в больницу с серьезными травмами, не представляющими угрозы для жизни, а полиция выпустила предупреждение об опасности и начала обыск местности.